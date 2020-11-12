Онлайн-магазин «Утконос» запустил работу собственного фулфилмент-центра в Петербурге

В Санкт-Петербурге онлайн-магазин продуктов «Утконос» запустит работу своего нового мультитемператруного фулфилмент-центра.

Центр открылся около логистического терминала «Кубинская». Этот терминал «Утконос» арендовала летом этого года. Благодаря новому центру и его мощности, компания сможет реализовывать около 10 тыс. заказов в день.

Фулфилмент-центр «Кубинка» стал первым узлом сети онлайн-магазинов «Утконос онлайн», который открыт в Санкт-Петербурге. ФЦ был открыт в рамках реализации стратегии региональной экспансии.

Инвестиции в открытие ФЦ в Северной столице составили 250 млн рублей.