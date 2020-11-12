Депутат ЛДПР предложил перенести дату начала учебного года

Максим Зайцев, зампредседателя комитета палаты по образованию и науке (ЛДПР), внес на рассмотрение законопроект о переносе начала учебного года с 1 сентября на 1 октября.

«Мы анализировали эпидемиологическую ситуацию в некоторых регионах и пришли к выводу, что перенос учебного года на месяц вперед мог мы позволить избежать резкого роста заболеваемости COVID-19», – заявил Зайцев.

Также депутат ЛДПР считает, что нововведение направлено на снижение нагрузки на учителей из-за коронавируса.

Новый законопроект планируют ввести до 31 августа 2023 года. После наблюдений Минпросвещения РФ и Минобрнауки с Ропотребнадзором примут окончательное решение.