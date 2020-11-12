Согласно опросу, жители России не доверяют опросам

Исследование аналитического центра НАФИ показало, что большинство россиян (71%) склонны с недоверием относиться к проводимым опросам. Доверие к опросу складывается из многих факторов: репутация компании и формулировка заданных вопросов.

При этом, несмотря на недоверие, россияне склонны интересоваться опросами. 78% россиян за последние три года стали их участниками.

Заместитель гендиректора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов считает, что падение доверия к результатам опросов связано с тем, что россияне теперь лучше подготовлены. Они могут понять, что ими манипулируют в рекламных, поведенческих и политических целях.