В Петербурге игрок отсудил у баскетбольного "Спартака" больше двух миллионов

АНО "Мужской баскетбольный клуб "Спартак" обязан выплатить своему бывшему игроку Евгению Фидию почти два с половиной миллиона рублей в качестве задолженности по зарплате, компенсации за ее задержку и морального ущерба. Соответствующее решение вынес Петроградский районный суд.

Согласно информации Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, между игроком и клубом был заключен трудовой договор 1 августа 2019 года. В декабре того же года договор был расторгнут, и клуб обязался выплатить задолженность Фидию. Однако он не исполнил обязательств, и игрок обратился в суд.

Требования истца были удовлетворены частично. Суд взыскал со "Спартака" задолженность по зарплате в размере 2 миллионов 446 тысяч 393 рублей 82 копеек, а также компенсацию за несвоевременную выплату в размере 189 тысяч 228 рублей 56 копеек и моральный вред в размере 10 тысяч рублей.