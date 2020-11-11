Соколов рассказал, что у убитой им Ещенко был любовник

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, заявил в суде, что у убитой девушки был любовник.

В этом историк и экс-доцент СПбГУ обвиняет своего давнего врага Евгения Понасенкова. По словам Соколова, Понасенков организовал травлю и против него, и против Ещенко, что заставило ее пойти по наклонной. В результате в том, что у Ещенко появился любовник, виновен именно Понасенков. По мнению Соколова, Понасенков готовил эту трагедию два года и сломал ему жизнь.

Также ранее Соколов рассказывал, что конфликты между ним и Ещенко начались из-за детей историка от предыдущего брака.