Депутаты ЗакСа отказались снижать тариф на «коммуналку»

В Санкт-Петербурге депутат от «Справедливой России» Надежда Тихонова выступила с предложением о снижении тарифов на коммунальные услуги с 14% до 10% от дохода семьи. Однако Законодательное собрание Петербурга отказалось рассматривать данный законопроект, предложенный депутатом «Справедливой России».

Инициатором в отказе в данном законопроекте выступил представитель губернатора в Смольном Юрий Шестериков. Его инициативу поддержали 32 депутата ЗакСа.

В законопроекте Тихоновой указывалось, что доходы жителей сильно снизились. Поэтому было предложено снизить тарифы по «коммуналке» до 10% от реального дохода семьи.