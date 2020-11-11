В следующем году в Петербурге достроят горбольницу Святой Марии Магдалины

В Санкт-Петербурге к декабрю 2021 года планируется завершение строительства нового корпуса детской городской больницы №2 Святой Марии Магдалины.

На данный момент корпус готов лишь на 12%. Строящаяся больница будет рассчитана на 160 мест. То здание больницы, которое останется, находящееся на 14-й линии Васильевского острова, будет переделано в реабилитационный центр. Также планируется размещение новых отделений в корпусе таких как: ревматология, нефрология, а также аллергология-иммунология.

Городская больница №2 начала свою работу еще в 1829 году. Она является одной из самых старых больниц в Петербурге. В настоящее время стационар рассчитан на 350 коек, где оказывают неотложную медицинскую помощь детям.