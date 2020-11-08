Жильцы дома Чубакова на Васильевском острове недовольны строительством ЖК

Вчера, 7 ноября, жильцы дома 58 по 11-й линии Васильевского острова пожаловались на трещины в стенах здания. По их словам, это следствие начала строительства жилого комплекса «Сердце острова» по соседству. В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры наличие трещин подтвердили.

Жильцы также рассказали, что управляющая компания уже установила на новых трещинах маячки для отслеживания динамики. Кроме того, в доходном доме Чубакова покосились дверные проемы. Квартиранты домов 58 и 52 составили совместное письмо на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Комитет уже направил обращение в Госжилинспекцию, администрацию Василеостровского района и в УК «МИР». КГИОП также рассматривает проект мероприятий по обеспечению сохранности дома. Одна из мер — оградить стройку стеной и усилить основание фундамента стены дома Чубакова.

Доходный дом Чубакова построен в 1906 году и входит в перечень вновь выявленных объектов, представляющих культурную ценность, с 2001 года. Здание находится в очереди на реставрацию.