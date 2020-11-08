В Петербурге откроется центр цифрового образования

Сегодня, в воскресенье, 8 ноября, пресс-служба администрации Выборгского района сооющила об открытии нового центра цифрового образования при школе № 120.

В ГБОУ СОШ № 120 в Санки-Петербурге в скором времени будут открыты цифровая видеостудия, компьютерный класс и кинотеатр VR-видео. Также начнется запись на курсы робототехники, сетевого и системного администрирования.

Сообщается, что центр примет первых учеников в 2021 году.

Напомним, что ранее в городе окрылась подобная площадка для детей в Калининском районе на базе школы № 619. Передовой центр подготовки работает по 6 направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, разработка VR/AR-приложений, системное администрирование, программирование роботов, кибергигиена и работа с большими данными.