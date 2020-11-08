Эксперты рассказали, что лучше выбрать: iOS или Android

Эксперты постарались в очередной раз разрешить спор между пользователями смартфонов и оценить, какой смартфон целесообразней выбирать: на базе Android или iOS.

Евгений Черток, руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт», считает, что с технической точки зрения разницы между операционными системами нет. При этом преимуществом Android является более низкая стоимость и отсутствие необходимости докупать новые гаджеты. Плюсом техники от Apple является экосистема продуктов. Их целесообразней брать, если вы собираетесь использовать устройства вместе. Также у смартфонов на iOS дольше жизненный цикл, а Android лучше поддается кастомизации.

Также стоит помнить, что высокая цена смартфона не обязательно говорит о его преимуществе. По словам Владимира Гриценко, эксперта платформы НАФИ «Цифровой гражданин», можно приобрести Android, который по техническим характеристикам будет превосходить iPhone за ту же цену. Об этом он рассказал агентству "Прайм".