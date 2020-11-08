Антинаркотические рейды в клубы Петербурга выявили нарушителей

Ночью с 7 на 8 ноября полиция начала проверку двух ночных клубов в центре Петербурга. Заведения привлекли внимание тем, что работали после 23 часов, хотя правительство вводило ограничение работы подобных заведений в связи с распространением инфекции COVID-19.

Клубы-нарушители расположены на Конюшенной площади и на Литейном проспекте. Во время антинаркотического рейда в одном из этих заведений были найдены на полу наркотики. Сразу 5 «сбросов» наркотических веществ заметили сотрудники полиции.

Также известно, что 80 посетителей злополучных клубов направили на осмотр, из них 7 человек были отправлены на медицинское освидетельствование.