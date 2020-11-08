Россияне считают 2020 год очень плохим

Чтобы узнать настроения населения по поводу текущего 2020 года, был проведен опрос. Согласно его результатам, стало ясно, что более половины жителей России называют 2020 очень плохим годом. Подобные данные приводит сервис «Работа.ру».

При этом исследования показали, что 3% опрошенных считают этот год лучшим в своей жизни. Оценивание происходило по 10-балльной шкале. Почти треть опрошенных поставила 2020 году один балл.

Известно, что только 18% оценивают этот год хорошо и очень хорошо, то есть они поставили отметку от 6 до 10 баллов.

Примечательно, что большинство жителей страны не желает, чтобы год скорее закончился.