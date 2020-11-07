С весны 2021 парковка на Рубинштейна будет всегда платной

Максим Мейксин, глава Центрального района, сообщил, что новая парковка на улице Рубинштейна поначалу будет работать с 8:00 до 20:00. Это сделано для того, чтобы все местные жители успели получить льготные разрешения за время переходного периода.

Мейксин отметил, что после перехода на круглосуточный режим тарифы на платную парковку вырастут.

Напоминаем, что 20 октября улица Рубинштейна стала пешеходной в ночное время суток, по выходным и круглосуточно в праздничные дни. Однако, в первую неделю там продолжали ездить машины.