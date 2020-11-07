Смольный прокомментировал закрытие фудкортов

6 ноября вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил, что новые ограничения направлены на защиту пожилого населения и тех горожан, кто страдает хроническими заболеваниями.

Правительство Петербурга настойчиво советует работодателям переводить сотрудников на дистанционный режим работы, дабы избежать повторного введения всеобщего режима самоизоляции.

Напомним, что накануне правительство объявило новый этап ограничений: с 9 ноября закрываются фудкорты и фуд-плейсы (кроме тех, что расположены на вокзале, АЗС и в аэропорту). Усилится контроль за соблюдением «масочного» режима на транспорте, а также участятся проверки предприятий, в которых введены ограничения.

Закрытие фуд-кортов, по словам чиновника, связано с тем, что зачастую они становятся местом проведения досуга и скопления большого количества человек.

Кроме того, будут закрыты детские игровые комнаты в ТЦ.