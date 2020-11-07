Обнаружен новый вид мошенничества с банковскими картами

Наталья Шумакова, эксперт Национального центра финансовой грамотности, рассказала РИА "Новости" о новом методе кражи денег с банковских карт россиян, придуманного мошенниками.

Жертве присылается фейковый ролик, смонтированный из отрывков выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова. Он маскируется под выпуск новостей, в конце находится инструкция, по которой граждане якобы могут узнать и получить причитающиеся им "выплаты от государства". К ролику также прикреплена ссылка на фишинговый сайт, который имитирует сайты госорганов. На сайте жертве предлагается ввести свои личные данные и номер банковской карты.

Также мошенники на этих сайтах могут предложить оплатить "услуги юриста". Это может привести к полной потере средств на карте.

Ссылку на ролик могут прислать в мессенджере, социальных сетях, по почте или СМС, а также он рекламируется в интернете. Чтобы избежать денежного ущерба, рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, пользоваться сайтами, в которых вы уверены, и не раскрывать свои данные.