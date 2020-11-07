200 дворов Петербурга благоустроили

В Санкт-Петербурге продолжается благоустройство городских дворов. В 2020 году планировалось провести благоустройство 200 дворовых внутриквартальных территорий. В данный момент, как сообщает администрация Северной столицы, план выполнен на 91 процент.

Наибольшее количество благоустроенных дворов находится в Петродворцовом районе. Через благоустройство также прошли дворы Выборгского, Колпинского, Московского и других районов.

В рамках благоустройства в дворах устанавливаются спортивные снаряды и детское игровое оборудование, высаживаются растения, ремонтируются газоны и асфальт.

На благоустройство городских дворов в 2020 году из бюджета Санкт-Петербурга был выделен 1 миллиард рублей.