Следить за успеваемостью школьников на «удаленке» теперь будут родители

Ирина Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга, напомнила родителям школьников, что те родители, которые выбирают смешанный формат обучения для своих детей , необходимо будет самим контролировать процесс учебы школьников.

«Если вы выбираете смешанный формат — вы получаете в школе код доступа к порталу дистанционного образования: к онлайн-урокам, консультациям и тьюторской поддержке», — заявила Ирина Потехина. Также вице-губернатор отметила, что при нахождении школьника на «удаленке», родителям необходимо будет контролировать своих детей самостоятельно.

Все уроки на «удаленке», будут проводить специально подобранные педагоги. Также замглавы города отметила, что требовать от учителей работать сначала в классах, а потом удаленно неправильно. На основании этого школьникам необходимо будет привыкать к новым учителям.