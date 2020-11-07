За минувший месяц пропал 231 петербуржец

Волонтеры одного из поисковых отрядов ¬– «ЛизаАлерт» за октябрь 2020 года искали 231 пропавшего жителя Петербурга. При этом статистика по поискам однозначно положительная. Так, сообщается, что 196 человек из 231 были найдены. Примечательно, что найдены все пропавшие здоровые и невредимые.



Сложность поисков была дополнительна обусловлена сроками. Отмечают, что более 50% заявок в октябре стали срочными, а это 134 человека. Статистика не идеальна и 13 человек были найдены без признаков жизни. Остались так и не найденными чуть более 10 человек.



Напомним, что фотографии потерявшихся петербуржцев есть в альбоме в группе поисковиков во «Вконтакте». Если узнаете кого-то или увидите на улице, то позвоните по телефону 8-800-700-54-52.