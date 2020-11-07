В Петербурге перечислили заболевания и поводы, из-за которых переведут на «удаленку»

В Санкт-Петербурге Комитет по здравоохранению города перечислил хронические заболевания из девяти групп, из-за которых всех сотрудников необходимо будет перевести на удаленную работу.

Помимо хронических заболеваний, на удаленный режим работы переведут также людей, имеющие определенные состояния. Среди них беременность, роды, а также послеродовой период. Как сообщает ЗакС.Ру, также к таким состояниям относятся болезни, которые связаны с положением женщины и осложнения после родов.

Также на удаленный режим работы следует перевестись сотрудникам, имеющие трансплантированные органы и ткани. К ним также относятся люди с нарушением системы кровообращения, астмой, ожирением, болезнями органов дыхания и другими заболеваниями.