Строителей ледокола "Виктор Черномырдин" наградил министр транспорта

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих вручил ведомственные награды строителям и проектировщикам неатомного ледокола "Виктор Черномырдин", введенного в эксплуатацию вчера, 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Росморпорта.

Медаль "За заслуги в развитии транспортного комплекса России" получил помощник Генерального директора ФГУП «Росморпорт» Владимир Штрамбранд.

Благодарность министра была объявлена экспертам «Росморпорта» Александру Аликину, Виктору Савельеву и Михаилу Шалаку, руководителю проектов Управления развития и строительства флота Василию Субботину, ведущему специалисту отдела Управления систем обеспечения безопасности мореплавания и транспортной безопасности ФГУП «Росморпорт» Владиславу Васину и начальнику отдела Управления развития и строительства флота Евгению Краснолуцкому, а также заместителю начальника отдела управления морских портов и развития инфраструктуры Росморречфлота Максиму Гусарову.

Благодарность министра получили несколько сотрудников АО "Адмиралтейские верфи", а также инженеры-конструкторы конструкторского бюро "Вымпел" Александр Бородин и Павел Чудаков.

Нагрудный знак «Почетный работник морского флота» вручили начальнику отдела управления безопасности судоходства Росморречфлота Евгению Макушкину.