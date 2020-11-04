Владимир Путин рассказал, что объединяет граждан России

Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил россиян с Днем народного единства, отмечаемым сегодня, 4 ноября, и рассказал, что объединяет граждан Российской Федерации.

Он отметил, что Россия - страна, объединяющая множество народов, которые исторически доказали свой выбор жить друг с другом в мире и согласии. По словам лидера страны, огромную многоконфессиональную страну объединяют патриотизм и сплоченность граждан, а также общие нравственные идеалы.

Также он подчеркнул, что все народы России вместе переживали труднейшие времена и испытания, и также вместе добивались грандиозных побед.