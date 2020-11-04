"Вконтакте" заблокируют все оскорбительные комментарии 4 ноября

В среду, 4 ноября, пользователям «ВКонтакте» будет предоставлена возможность отдохнуть от оскорбительных комментариях в сообществах социальной сети.

По информации, которая была предоставлена в пресс-службе социальной сети «ВКонтакте», функция блокировки всех публикуемых в сообществах оскорблений будет действовать сутки в тестовом режиме в честь Дня народного единства.

Работа блокировки основана на нейросети. Администраторы сообществ смогут включить функцию фильтрации негативных сообщений, а всем тем пользователям социальной сети «ВКонтакте», которые желают опубликовать оскорбительные реплики предложат отказаться от неприятных высказываниях в комментариях под различными постами сообществ.