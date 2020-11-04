Жители Ленинградской области празднуют День народного единства

Об онлайн и офлайн мероприятиях, которые проводятся 4 ноября сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

В Тосно все желающие могут посетить фотовыставку «Россия. Полет через века», на которой представлены снимки с природными и архитектурными достопримечательностями различных регионов страны и фотографии, которые посвящены 75-летней годовщины Победы в ВОВ.

Кроме того, в Ленобласти продолжается «Ночь искусств», в рамках которой проводятся онлайн о офлайн мероприятия. Тема проекта – «Символы», зрителей порадуют конкурсы, трансляции в социальных сетях и выставки.

На сайте проекта также пройдет большой этнографический диктант, с помощью которого можно проверить свои знания в области истории и культуры народов России.