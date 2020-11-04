Депутат ЗакСа обратился к Беглову с вопросом про туалет около метро

До губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова дошли «несчастные приключения» общественного туалета, который находится около метро «Василеостровская» на 7-й линии Васильевского острова. Губернатор ответил на обращение депутата Законодательного собрания Алексея Ковалева, которого очень волновало тепло в туалете.

Депутат писал, что туалет работает только когда на улице «плюсовая» температура. Эту информацию Ковалев получил в «Водоканал Санкт-Петербурга». Проблема заключалась во временной схеме подключения электричества к туалету.

В ответе Александру Ковалеву глава города сообщил, что 30 ноября в туалете появится электричество. На все работы по обеспечению туалета электричеством выделят 3,056 млн рублей.