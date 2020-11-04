Военнослужащими РХБ защиты была проведена дезинфекция в СВУ Петербурга

В Санкт-Петербурге в Суворовском училище был произведена обработка всех помещений военнослужащими войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) общевойсковой армии ЗВО. Такое распоряжение им дал командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев.

Для обработки училища к зданию прибыли специальные машины АРС-14КМ, а также войсковые комплекты ДКВ-1К. Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, в училище были обработаны такие помещения как столовая, учебные классы, а также фасады зданий.

Военнослужащие РХБ защиты обработали порядка 40 тыс. кв. метров территории училища.