Эксперты назвали самую прибыльную работу на «удаленке»

Экспертами был составлен рейтинг специальностей с самой высокой заработной платой на онлайн работе.

Согласно рейтингу, самую высокую прибыль получает React Native разработчик с опытом работы от двух лет, а также Backend-разработчик с опытом работы не менее трех лет. Согласно данным исследования сервиса «Работа.Ру», специалисты, обладающие такими знаниями могут получать зарплату в 250 тыс. рублей.

Налоговый консультант оказался на второй позиции в рейтинге высокооплачиваемых специалистов. Находясь на данной должности можно получать зарплату в размере 150 тыс. рублей. Также высокую зарплату может получить консультант в мебельной компании. Менеджер-консультант зарабатывает от 0-150 тыс. рублей.