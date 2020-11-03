Ушел из жизни народный архитектор России Владимир Попов

Попов являлся почетным президентом Санкт-петербургского Союза архитекторов.

В Смольном сообщили, что губернатор Северной столицы выразил свои соболезнования родным и близким Попова.

Беглов заявил, что созданные архитектором здания стали достопримечательностями Петербурга. В их число вошли: Смольная набережная, памятники Александру Невскому, расположенные в Усть-Ижоре а также на площади перед Александро-Невской лаврой, Триумфальная арка Победы в Красном селе и другое.

Владимир попов занимал должность заместителя главного архитектора Ленинграда, В дальнейшем, он стал почётным президентом Санкт-Петербургского союза архитекторов а также членом Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга.