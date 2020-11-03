Путин прилетел в Санкт-Петербург

По информации, предоставленной сервисом Flightradar24, самолет с Владимиром Путиным вылетел из Сочи несколько часов назад. Глава государства прибыл в Северную столицу России на самолете Ил-96-300 ПУ (RA 96021).

Сообщается, что данное воздушное судно – специальное средство, предназначенное для осуществления перелетов должностными лицами Российской Федерации. В распоряжении Владимира Путина этот самолет находится с 2013 года.

Напомним, ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Путин поучаствует в церемонии поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин». Кроме того, у президента России запланирована встреча с губернатором Северной столицы Александром Бегловым. Путин не был в Санкт-Петербурге со дня военно-морского флота.