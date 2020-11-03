Смольный поздравил петербуржцев с наступающим Днем народного единства

3 ноября представители правительства Санкт-Петербурга поздравили жителей Северной столицы с наступающим Днем народного единства, который состоится завтра, 4 ноября. С поздравлениями к жителям города обратились губернатор города Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

В своем поздравлении они отметили, что этот праздник является символом национального единения и сплоченности. Также было отмечено, что в этом году День народного единства также станет символом объединения в борьбе с коронавирусом. «Поддерживая друг друга, вместе мы продолжаем успешно трудиться на благо России и нашего любимого Санкт-Петербурга», – заявили в обращении представители Смольного.