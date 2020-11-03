В АО «Стройтрансгаз» назначили нового генерального директора

Владимир Лавленцев, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, назначен на должность генерального директора АО «Стройтрансгаз». Информация о новом назначении появилась на официальном сайте компании.
По решению совета директоров, Игорь Забиран, бывший гендиректор компании, встал на должность заместителя гендиректора АО «Стройтрансгаз».
Также отметим, что Владимир Вавленцев встал на должность генерального директора АО «Стройтрансгаз» 27 октября 2020 года.
Напомним, что компания АО «Стройтрансгаз» на данный момент занимается строительством нового ледового дворца на месте СКК.