По инициативе местной жительницы в Пулковском парке улучшили детскую площадку

В Санкт-Петербурге в Пулковском парке по инициативе местной жительницы Татьяны Ивановой была построена инклюзивная детская площадка, которая была реализована в рамках проекта «Твой бюджет».

В администрации города сообщили, что старая детская площадка не была приспособлена для прогулок и игр детей с ограниченными возможностями. Поэтому песок заменили на мягкое безопасное покрытие, поставили игровые и спортивные снаряды для детей с инвалидностью. Также сделали подходящую высоту и ширину всех конструкций на площадке, для того, чтобы дети на инвалидных колясках могли всем этим пользоваться.