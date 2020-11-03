Группа PLG планирует открыть новый коворкинг в Петербурге

Первоначальным делом инвест-отеля IN2IT девелоперской группой PLG планируется открыть новый коворкинг в Московском районе. Примерная площадь рабочего простарнства будет составлять 505 квадратных метров.

Кроме офисов планируется открытие кафе, кухни и зоны отдыха. Проектировать рабочие зоны будут по принципу active-base working. В коворкинге смогут работать до 85 человек. В течении всего дня они смогут менять рабочее место.

Екатерина Литовская, генеральный директор оператора PLG, сообщила, что при увеличении расстояния между рабочими местами позволит держать дистанцию между сотрудниками во время пандемии.