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Группа PLG планирует открыть новый коворкинг в Петербурге

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© Фото: pixabay.com

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Открытие планируется в 2021 году в Московском районе.

Первоначальным делом инвест-отеля IN2IT девелоперской группой PLG планируется открыть новый коворкинг в Московском районе. Примерная площадь рабочего простарнства будет составлять 505 квадратных метров.

Кроме офисов планируется открытие кафе, кухни и зоны отдыха. Проектировать рабочие зоны будут по принципу active-base working. В коворкинге смогут работать до 85 человек. В течении всего дня они смогут менять рабочее место.

Екатерина Литовская, генеральный директор оператора PLG, сообщила, что при увеличении расстояния между рабочими местами позволит держать дистанцию между сотрудниками во время пандемии.

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