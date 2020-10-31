Завершилась реставрация главного здания Александринской больницы в Петербурге

Вчера, 30 октября, Смольный сообщил о завершении реставрации главного здания Александринской больницы, расположенной в доме № 12 по улице Маяковского. В настоящее время там располагается РНХИ имени профессора А.Л. Поленова.

Из городского бюджета на реставрацию и ремонт здания было выделено 72,9 млн рублей. В ходе работ фасадам вернули исторический охристый цвет, была отремонтирована крыша больницы, а фундаменты гидроизолировали.

Напоминаем, что Александринская женская больница

была построена по проекту архитектора А. П. Брюллова и получила название по имени младшей дочери Николая I великой княгини Александры Николаевны, умершей от чахотки в 1844 году.