Красоты Ленобласти попали в клип группы The Hatters

The Hatters, музыкальная группа из Санкт-Петербурга, сняла клип на свою новую песню «Я делаю шаг». На данный момент группа работает над новым альбомом.

В социальной сети Instagram участники группы написали, что благодаря природной красоте Ленинградской области им удалось поймать краски осени. В клипе герои отправляются на отдых на природу.

«Вот это то, о чем мы так долго говорили, то, над чем мы так долго работали. И то, чем мы так сильно гордимся! Знакомьтесь – перед вами новые», — заявил музыкант рок-группы Юрий Музыченко.

Также поклонники отметили, что новое звучание музыкальной группы оказалось непривычным. Однако большинство слушателей высоко оценили песню и новый стиль группы.