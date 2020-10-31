В жилом квартале «Солнечный город» построят новый детский сад

В Санкт-Петербурге в жилом квартале «Солнечный город» скоро начнется строительство нового детского сада. В этом микрорайоне строящийся детский сад будет уже пятым по счету.

В Смольном сообщают, что новый строящийся детский сад будет рассчитан на 220 малышей. В здании построят бассейн, большое количество помещений для кружков, физкультурный и музыкальный залы, а также кабинет логопеда. Во дворе детского сада будет обустроена игровая площадка, а также спортивные зоны для занятий физкультурой и спортом.

Новый детский сад планирует начать свою работу примерно в третьем квартале следующего года.