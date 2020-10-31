Мишустин подписал постановление о продлении льготной ипотеки

Михаил Мишустин, премьер-министр России, уже подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года.

За все это время банки страны могут выдать еще более 600 тысяч кредитов на общую сумму 1,85 триллионов рублей. Также до конца 2020 года из этого количества могут выдать 152 тыс. кредитов на сумму 303 млрд рублей.

Сейчас на покупку жилья в новостройках на льготную ипотеку приходится около 90% всех кредитов по ипотеке.

Отмечается, что жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти могут оформить ипотеку на сумму не более 12 млн рублей. В других регионах страны люди могут оформить ипотеку на сумму до 6 млн рублей.