На Серафимовском кладбище возложили цветы к памятнику «Сложенные крылья»

В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище почтили память и возложили цветы к памятнику «Сложенные крылья» погибшим в результате террористического акта в самолете над Синаем.

В пресс-службе комитета по социальной политике сообщили, что к ежегодной памятной акции «Свеча памяти, прерванный полёт рейса 7К 9268» присоединится благотворительный фонд «Рейс 9268» и зажжет свечу. Также в Северной столице в полдень колокола городских храмов прозвонили в память о погибших в авиакатастрофе.

Напомним, что 31 октября 2015 года произошел теракт на борту самолета, летевшего из Шарм-Эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате теракта погибло 224 человека, большинство из которых были петербуржцы.