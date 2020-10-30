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Кети Топурия подтвердила слухи о беременности

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© Фото: pixabay.com

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Певица появилась на съемках нового клипа с округлившимся животом.

Солистка группы «А’Студио» перестала скрывать свою беременность.

Поклонники певицы давно подозревали, что она ждет второго ребенка. Однако Топурия воздерживалась от комментариев по поводу беременности и скрывала любые данные. Однако, на съемках нового клипа поклонники заметили округлившийся живот певицы, что послужило подтверждением их многочисленных догадок. По предварительной информации, отец ребенка –любовник Топурии Лев Деньгов, который недавно сделал ей предложение.

Напоминаем, у певицы уже есть ребенок от брака со Львом Гейхманом. Пара развелась, когда их дочь была маленькой. После развода с отцом первого ребенка у Кети Топурии был роман с рэпером Гуфом.

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