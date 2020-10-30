Комитет по печати Петербурга будет контролировать работу киосков

Петербургский комитет по печати и взаимодействию с СМИ будет наделен новыми полномочиями. Ведомство получит право расторгать договоры с недобросовестными владельцами павильонов печатной продукции.

Обсуждение данной инициативы было осуществлено на встрече Владимира Рябовола, который является председателем ведомства, и законодательного комитета.

Сообщается, то участки, предназначенные для размещения нестационарных объектов для торговли печатной продукцией, будут выданы при условии, если продажа печатной продукции будет составлять как минимум 70%. Однако, данное правило неоднократно нарушалось владельцами участков. При этом, комитет не был наделен правом заключать и контролировать исполнение договоров.

В скором времени данные полномочия могут быть предоставлены комитету депутатами.