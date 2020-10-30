В Петербурге появилось еще 10 маршрутов без кондукторов
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Тестовый период программы показал .что число безбилетников уменьшилось.
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