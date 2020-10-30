Для директоров компаний в Петербурге разработали новую схему оценивания

В Санкт-Петербурге разработали новую систему оценивания работы директоров управляющих компаний. Эффективность работы занимающих должность директора лиц, будет влиять на дальнейшее продление договора. Оценка будет ставиться на согласно перечня показателей. Документ будет готов уже в ноябре.

В новом документе планируется ввести около 15 оценочных показателей. Однако оценки директорам компаний будут выставляться на момент заключения трудового договора, а также на стадии его завершения.

Всего в реестре лицензий в Северной столице находится около 517 управляющих компаний.