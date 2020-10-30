За демонтаж здания СПбГУП привлекли к ответственности

За демонтаж деревянной части здания, Фрунзенский районный суд потребовал от Университета профсоюзов (СПбГУП) отреставрировать здание в Озерках. С иском во Фрунзенский суд обратился Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

При отказе университета от реставрации старого здания, они будут вынуждены платить неустойку, которая составит 50 тыс. рублей.

В 2016 году Фрунзенский суд привлек СПбГУП к ответственности за демонтаж старого здания. При этом «Дача при саде «Озерки» — это объект культурного наследия.