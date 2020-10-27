Пользователи смартфонов назвали самые надежные гаджеты

По результатам опроса, проведенного среди пользователей смартфонов, доверием пользуются сразу несколько марок.

Исследование было проведено аналитической компанией Counterpoint Research. На первом месте в рейтинге самых надёжных смартфонов расположилась финская Nokia. На второй строчке – OnePlus. Третье место по надежности занял Samsung. Пользователи сообщили, что телефоны этих компаний устраивают их по качеству программного обеспечения. Они также довольны обновлениями системы безопасности и качеством сборки устройств.

Сообщается, что компанией Nokia в текущем году было осуществлено обновление своих смартфонов до Android 10. Реализованное обновление стало одним из главных преимуществ компании среди всех остальных.