В Северной столице появилась "Аллея славы" с полицейскими

«Аллея ставы», установленная в честь дня сотрудников внутренних дел, расскажет горожанам о полицейских, которые отличились мужеством при исполнении.

«Аллея славы» состоит из баннеров, на которых изображены шесть исторических фигур, имеющих отношение к возникновению и развитию полиции в России. Кроме того, на плакатах изображены 23 сотрудника, некоторые из которых до сих пор продолжают работать. Данный проект был поддержан городским правительством. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Некоторые граждане, изображенные на баннерах являются рядовыми служащими полиции, которые совершили героические поступки для защиты жизни и спокойствия горожан.