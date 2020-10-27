Станция метро "Беговая" опять протекла

Жители Санкт-Петербурга обнаружили, что на станции метро "Беговая" в очередной раз появились протечки. На это они пожаловались в социальных сетях. По словам очевидцев, на станции из стыка на стене бежит ручей.

"Метрострой" прокомментировал ситуацию. По сообщению службы, на станции проводятся подготовительные работы к нагнетанию гидроизоляционного раствора за отделку в пешеходном переходе, в связи с чем деформационный шов "был расшит". Неполадку с протеканием воды планируют устранить сегодня ночью.

Протечка происходит не в первый раз. На "Беговой" они фиксировались еще в 2018 году, через несколько месяцев после открытия новой станции петербургского метрополитена. Тогда же жителями было замечено, что плитка отваливается.