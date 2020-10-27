Для безымянных проездов в Шушарах и Пушкине придумали названия

Безымянные проезды в поселке Шушары и городе Пушкине наконец-то получили наименования. Пресс-служба городской администрации сообщает, что губернатор Санкт-Петебурга Александр Беглов подписал постановление правительства города, в котором за ними закрепляются названия.

Проезд от Госпитального переулка до Красносельского шоссе теперь называется Краснослободский переулок, поскольку ранее неподалеку стояла деревня Красная Слободка.

Участок от Волхонского шоссе до Сарицкой улицы получил название Усть-Славянское шоссе, поскольку проезд принадлежит магистрали, ведущей в Усть-Славянку.