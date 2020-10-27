У петербуржцев появится возможность бесплатной пересадки на общественном транспорте

В транспортной реформе Санкт-Петербурга появится новая услуга — возможность бесплатно пересаживаться с одного маршрута на другой.

Кирилл Поляков, глава комитета по транспорту Петербурга, сообщил, что также в рамках этой реформы весь транспорт в городе будет заменен на низкопольный. Также планируют убрать кондукторов в транспорте. Контроллеры будут заходить только на некоторых остановках.

Данную услугу в Северной столице планируют ввести в 2022 году. Условие бесплатной пересадки будет действовать, если с момента первой пересадки прошло не более 1 часа.