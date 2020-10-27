Атомную подводную лодку в Кронштадте превратят в музей

Главное место в Музее морской славы историко-культурного кластера «Остров фортов» в Кронштадте займет подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».

Представители таких организаций как: АНО «Остров фортов», Технического управления Военно-морского флота и АО СПМБ «Малахит» детально изучили и обсудили концепцию будущего музея.

Представители обществ встретились на территории завода «Нерпа», который находится в Мурманской области в городе Снежногорск, где на верфи как раз и находится подлодка.

Созданием на лодке К-3 музея займется конструкторское бюро «Малахит», где и получила начало проект первой советской атомной подводной лодки.