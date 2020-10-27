Из-за поста в Twitter преподаватель лишился работы

В Санкт-Петербурге вновь уволили петербургскую учительницу из-за скандала с социальными сетями.

В соцсети Twitter преподаватель имела ник «владычица пивная», анонимно. Тем не менее, руководство школы узнало о ее профиле, и попросили молодую учительницу уволиться по собственному желанию. Хотя ученики не хотели, чтобы женщина покидала стены школы.

Девушка попыталась вновь устроиться в новую школу. Но через некоторое время и в новой школе узнали об инциденте с прошлой школой. По словам петербурженки, ее снова попросили уйти после месяца работы.

Еще до увольнения молодой учительницы, руководство школы уже тогда начало искать нового преподавателя.