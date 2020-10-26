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За пьяное вождение петербуржца отправили под арест

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© Фото: pixabay.com

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Ранее водитель уже был оштрафован и изъяты права.

В Санкт-Петербурге задержали жителя Васильевского острова, управляющего автомобилем в нетрезвом виде и отсутствием водительских прав. Мужчина проведет ближайший месяц под стражей.

Нарушителя поймали за рулем иномарки 23 октября. Пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался. Однако водителя уже оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав.

На суде нарушитель раскаялся и пообещал, что будет следить за своим поведением. Адвокат попросил суд назначить залог или ограничить свободу его клиента запретом на определенные действия. Однако Василеостровский суд все-таки принял решение отправить водителя под арест до 21 ноября.

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